Massenschlägerei unter Rockern eskaliert: Zwei Schwerverletzte

Unterfranken/Marktheidenfeld - Rund 40 Rocker lieferten sich einen Kampf bei einer Tankstelle in Unterfranken: Dabei kamen Stichwaffen zum Einsatz, es gab mehrere Verwundete, darunter zwei Schwerverletzte - die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen!

Die Polizei in Unterfranken rückte zu einem Großeinsatz aus: Vor Ort fanden die Beamten fünf Verletzte, darunter zwei Schwerverletzte. © News5

Mitglieder zweier rivalisierender Rocker-Gruppen trafen am gestrigen Samstagabend gegen 22 Uhr bei der HEM-Tankstelle in Marktheidenfeld im Landkreis Main-Spessart aufeinander, wie die Polizei in Unterfranken mitteilte.

Offenbar kam es zu einem Streit, der eskalierte: Die etwa 40 Rocker seien "zum Teil mit Stichwaffen" aufeinander losgegangen, berichtete ein Sprecher.

Die alarmierte Polizei rückte zu einem Großeinsatz aus. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Rocker jedoch bereits geflohen. Die Polizisten fanden aber fünf Verwundete, darunter zwei Schwerverletzte.

Ein Mann hatte bei dem Kampf eine derart schwere Stichwunde erlitten, dass er mit einem Rettungshubschrauber auf dem schnellsten Weg in eine Klinik gebracht werden musste.

Die vier anderen Verletzten wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes sowie einem Notarzt versorgt und ebenfalls in verschiedene Kliniken gebracht.