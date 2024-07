Hells Angels feiern in der Altmark: Polizei trommelt Kräfte zusammen

Während in Salzwedel die Hells Angels ihr Jubiläum feierten, führten Einsatzkräfte der Polizei verstärkte Kontrollen durch. (Symbolbild) © Franziska Kraufmann/dpa

Der Hells Angels Motor Club (HAMC) in Salzwedel feierte am gestrigen Samstag sein elfjähriges Jubiläum. Das Clubhouse in der Käthe-Kollwitz-Straße war für alle Mitglieder und Gäste der direkte Anlaufpunkt der Feierlichkeiten.

Auch die Polizei stockte ihr Personal mit Unterstützung von Beamten anderer Dienststellen auf und führte in direkter Nähe Kontrollen durch.

Einsatzkräfte der Landesbereitschaftspolizei, des Landeskriminalamtes sowie der Bundespolizei kamen dafür in die Altmark gefahren, teilte die Polizeiinspektion Stendal mit.

Insgesamt wurden 317 Personen in Autos und auf Motorrädern kontrolliert sowie ihre Identitäten festgestellt.