Herzlos-Diebstahl: Fünf Katzenbabys aus Wohnung verschleppt

Fürth - Äußerst dreister Raubzug in Südhessen : Dort haben sich bislang Unbekannte an fünf wehrlosen Kitten vergriffen und diese kurzerhand als Diebesgut mitgehen lassen.

Die fünf Kitten wurden von dem Täter oder den Tätern einfach mitgenommen. © Polizeipräsidium Südhessen

Wie ein Polizeisprecher am heutigen Freitag mitteilte, ereignete sich das Ganze bereits am vergangenen Mittwoch. Zwischen 11 Uhr und etwa 21.15 Uhr sollen sich der oder die Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Erbacher Straße in Fürth (Landkreis Bergstraße) verschafft haben.

Dort seien sie wiederum in eine Wohnung im zweiten Stock eingestiegen, wo lediglich der fünfköpfige Katzennachwuchs anwesend war.

Kurzerhand griff der Dieb zu und verschwand mit den Fellnasen in unbekannte Richtung. Um die Suche nach dem tierischen Diebesgut zu beschleunigen, hofft die Polizei auf hilfreiche Zeugenhinweise.