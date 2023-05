Missbrauch von mindestens elf Mädchen: Sexualstraftäter "Boris" gefasst!

Der mutmaßliche Täter war im Internet unter dem Namen "Boris" aufgetreten. © Montage: 123RF/teka77, Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Der Zugriff sei am Donnerstagvormittag in der Wohnung des Mannes erfolgt, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts in Wiesbaden.

Nach dem Fahndungsaufruf waren etwa ein Dutzend Hinweise eingegangen. Drei von ihnen sollen auf den nun festgenommenen Mann hingewiesen haben. Zu seinen Personalien machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann mindestens elf Mädchen im Alter zwischen 11 und 15 Jahren aus dem Schwalm-Eder-Kreis, dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, Wiesbaden sowie aus Nordrhein-Westfalen und dem Saarland missbraucht hat.

Über das Internet soll er Kontakt mit seinen Opfern aufgenommen haben. Die Treffen hätten dann oft im Freien stattgefunden. Bei einem dieser Treffen soll dann laut Informationen der "Bild" auch das Foto entstanden sein, mit dem die Polizei nach dem Mann fahndete.