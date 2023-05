Er soll Mädchen Schreckliches angetan haben: Polizei fahndet nach unbekanntem Ekel

Die Polizei in Marburg, Mittel- und Nordhessen sucht derzeit mit Hochdruck nach dem Mann, der im Netz mit dem Namen "Boris" auftritt. © Montage: 123RF/teka77, Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

In einer Mitteilung vom Mittwochabend gaben die Staatsanwaltschaft in Marburg in Zusammenarbeit mit der Polizei in Nord- sowie Mittelhessen und Marburg bekannt, dass der Mann, der mit dem Namen Boris im Internet aufgetreten sein soll, zahlreiche schreckliche Vergehen auf dem Kerbholz habe.

Ihm wird vorgeworfen, mehrere Mädchen im Alter von elf bis 15 Jahren mitunter schwer sexuell missbraucht zu haben. Zudem sei er im Besitz von kinderpornografischem Material, dass wohl auch im Rahmen seiner Handlungen entstanden sein soll.

Seine Opfer, Kinder und Jugendliche, suchte sich der Unbekannte weitestgehend über Online-Plattformen, tauschte in der Folge sexuelle Inhalte mit ihnen aus. Doch dabei sollte es nicht bleiben.

Seine mindestens elf Opfer, die aus dem Schwalm-Eder-Kreis, dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, Wiesbaden, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen stammen, überredete er zudem zu treffen, führte dann gegen Zuwendungen sexuelle Handlungen mit den Mädchen durch, wie es im Polizeibericht weiter lautete.

Beschrieben wird "Boris" wie folgt: