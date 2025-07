Hilfsbereitschaft schamlos ausgenutzt: Junger Mann fällt auf Poloshirt-Träger rein

Bonn - Ein hilfsbereiter junger Mann (22) ist in Bonn von einem Unbekannten um mehrere Hundert Euro gebracht worden. Die Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen und bittet um Hinweise.

Alles in Kürze

Der Mann soll eine Notlage vorgetäuscht und einen 22-Jährigen um 300 Euro gebracht haben. © Bildmontage: Polizei Bonn

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag schilderte, war der 22-Jährige am 13. Juni in der Bonner Innenstadt unterwegs, als er von dem Verdächtigen auf offener Straße angesprochen wurde.

Der bislang Unbekannte im grünen Poloshirt erklärte gegenüber dem jungen Mann, dass er sich in einer Notlage befinde, da seine Geldbörse gestohlen worden sei. Er bat den Passanten daher um finanzielle Unterstützung und versprach, das Geld umgehend mittels Handyüberweisung zurückzahlen zu wollen.

Der gutgläubige 22-Jährige ließ sich auf den "Deal" ein, hob an einem Geldautomaten 300 Euro ab und übergab dem Tatverdächtigen die Summe.

Wenig später folgte dann jedoch das böse Erwachen, denn zu der angeblich bereits veranlassten Rücküberweisung des Geldes kam es nicht.