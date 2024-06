08.06.2024 14:45 Hinterhältige Attacke: 21-Jähriger am Auge verletzt, Kripo ermittelt!

In Berga wurde am Samstag ein junger Mann von einem unbekannten Täter am Auge verletzt. Die Kripo ermittelt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle wurde der 21-Jährige gegen 0.25 Uhr in der Straße "Hinter den Gärten" von hinten mit attackiert. Der Täter verletzte ihn hierbei mit einem unbekannten Gegenstand am Auge und flüchtete. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der gesuchte Angreifer wird wie folgt beschrieben: schlank

etwa 1,75 Meter groß

trug eine schwarze Strickjacke mit Kapuze und einen blauen Schlauchschal Die Verletzung des jungen Opfers wurde noch am Tatort versorgt. Die Kripo ermittelt derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung.

Titelfoto: 123RF/majestix77