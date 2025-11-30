Hinterhältige Attacke nach Weihnachtsmarkt-Besuch: Duo attackiert Ehepaar mit Glasflasche
Monheim - Ein Ehepaar ist in Monheim am Rhein (Kreis Mettmann) auf offener Straße von einem bislang unbekannten Duo mit einer Glasflasche attackiert worden. Die Polizei fahndet nach den Angreifern und sucht Zeugen.
Der 49-jährige Monheimer hatte sich nach Angaben der Polizei am späten Samstagabend gegen 22.15 Uhr zusammen mit seiner 47 Jahre alten Ehefrau auf den Heimweg gemacht, nachdem das Paar einen Weihnachtsmarkt besucht hatte.
Zu Fuß gingen die beiden über die Friedrichstraße nach Hause, als sie eigenen Angaben zufolge vor einem dortigen Supermarkt erst grundlos von einem Mann und einer Frau in beleidigender Art und Weise angesprochen wurden, ehe die Unbekannten sie anschließend unvermittelt mit einer Glasflasche bewarfen.
Die 47-Jährige wurde bei dem Angriff am Kopf getroffen und erlitt leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher schilderte.
Im weiteren Verlauf sei es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die in unmittelbarer Nähe der Monheimer Polizeiwache stattfand und daher nicht unbemerkt von den Beamten blieb.
So eilten Polizeikräfte nach draußen, zu diesem Zeitpunkt waren die beiden Angreifer jedoch schon geflüchtet und konnten auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr gestellt werden.
Monheimer Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Angriff beobachtet?
Die beiden Tatverdächtigen wurden von dem Ehepaar als etwa 1,85 Meter große, dünne Frau beschrieben, die in Begleitung eines Mannes mit Glatze und bunter Jacke unterwegs war.
Mit einem Rettungswagen wurde die 47-jährige Monheimerin vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, das sie jedoch nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.
Die Monheimer Polizei leitete unterdessen Ermittlungen ein und ist auf der Suche nach Zeugen, die möglicherweise sachdienliche Angaben machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02173/9594-6350 entgegengenommen.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa