Hinterhältige Attacke nach Weihnachtsmarkt-Besuch: Duo attackiert Ehepaar mit Glasflasche

Monheim - Ein Ehepaar ist in Monheim am Rhein (Kreis Mettmann) auf offener Straße von einem bislang unbekannten Duo mit einer Glasflasche attackiert worden. Die Polizei fahndet nach den Angreifern und sucht Zeugen.

Das Ehepaar hatte sich nach einem Weihnachtsmarktbesuch auf den Heimweg gemacht, als es zu dem Angriff kam. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Der 49-jährige Monheimer hatte sich nach Angaben der Polizei am späten Samstagabend gegen 22.15 Uhr zusammen mit seiner 47 Jahre alten Ehefrau auf den Heimweg gemacht, nachdem das Paar einen Weihnachtsmarkt besucht hatte.

Zu Fuß gingen die beiden über die Friedrichstraße nach Hause, als sie eigenen Angaben zufolge vor einem dortigen Supermarkt erst grundlos von einem Mann und einer Frau in beleidigender Art und Weise angesprochen wurden, ehe die Unbekannten sie anschließend unvermittelt mit einer Glasflasche bewarfen.

Die 47-Jährige wurde bei dem Angriff am Kopf getroffen und erlitt leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher schilderte.

Im weiteren Verlauf sei es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die in unmittelbarer Nähe der Monheimer Polizeiwache stattfand und daher nicht unbemerkt von den Beamten blieb.

So eilten Polizeikräfte nach draußen, zu diesem Zeitpunkt waren die beiden Angreifer jedoch schon geflüchtet und konnten auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr gestellt werden.