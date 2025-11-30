Attacke auf Polizei in Solingen: 200 Tuner gehen auf Streifenwagen los

Solingen - In der Nacht zum Sonntag hat es nahe einem Industriegebiet einen Großeinsatz der Polizei gegen die Tunerszene gegeben - kurz darauf läuft die Situation aus dem Ruder.

Zahlreiche getunte Fahrzeuge waren in der Nacht zum Sonntag im Fokus der Polizei. © Tim Oelbermann

Den Startschuss des Einsatzes hatten nach Angaben der Polizei mehrere Hinweise auf ein mutmaßliches Tuner-Treffen und ein illegales Autorennen an der Stadtgrenze zu Wuppertal gegeben.

Innerhalb kürzester Zeit reagierten die Einsatzkräfte und machten sich auf, um die Gegend zu kontrollieren.

Dann: Chaos! Rund 200 teils vermummte Tuner attackierten den ersten Streifenwagen der Beamten, zündeten Pyrotechnik und kloppten wie wild auf den Polizeiwagen ein.

Unter dem Einsatz von jeder Menge Pfefferspray zog sich die Polizei zum eigenen Schutz zunächst zurück, umstellte das Gebiet jedoch kurze Zeit später mit mehr als 40 Streifenwagen und riegelte das Treffen fast vollständig ab.

Nach Aussage eines Polizeisprechers hatten allerdings zahlreiche Teilnehmer einen Weg gefunden, sich der Kontrolle zu entziehen und aus dem Staub zu machen. Übrig geblieben sind offiziellen Infos zufolge ein Dutzend Fahrzeuge und vierzig Personen.