Grausiger Fund: Katze mit Strick um den Hals im Inn ertränkt

Rosenheim - Fußgänger haben in Rosenheim am Inn eine tote Katze mit einem Strick um den Hals gefunden.

Eine Katze wurde in Rosenheim grausam getötet. (Symbolbild) © anatolik1986/123RF

Wie die Polizei mitteilte, hing das Tier am Freitag mit dem Seil an einem Ast am Ufer. Die Katze war demnach in den Fluten des Flusses ertrunken.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.