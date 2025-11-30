Grausiger Fund: Katze mit Strick um den Hals im Inn ertränkt

Am Ufer des Inns macht ein grausiger Fund die Runde: eine Katze, ertrunken und mit einem Strick um den Hals. Jetzt ermittelt die Polizei.

Von Catharina Zelt

Rosenheim - Fußgänger haben in Rosenheim am Inn eine tote Katze mit einem Strick um den Hals gefunden.

Eine Katze wurde in Rosenheim grausam getötet. (Symbolbild)
Eine Katze wurde in Rosenheim grausam getötet. (Symbolbild)  © anatolik1986/123RF

Wie die Polizei mitteilte, hing das Tier am Freitag mit dem Seil an einem Ast am Ufer. Die Katze war demnach in den Fluten des Flusses ertrunken.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zu möglichen Beteiligten geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 08031/2002200 bei der Rosenheimer Polizei melden.

Titelfoto: anatolik1986/123RF

