Hinterreifen fast verschwunden: Polizei kann kaum fassen, was der Grund für diese Tieferlegung ist

Frankfurt am Main - Dass es der ein oder andere Autofahrer gerne sieht, wenn der eigene Wagen tiefer liegt, als gewöhnlich, dürfte nicht unbekannt sein. Was der Polizei in Frankfurt am Main jedoch kürzlich bei einer Verkehrskontrolle unterkam, hatte so gar nichts mit einem legalen oder gar illegalen Umbau zu tun - eine Strafe gab's am Ende trotzdem.