Hinweis auf Mann mit Messer: Polizei erhöht Präsenz auf Stadtfest in Brühl

Brühl - Alarm in Brühl bei Köln : Nach einem Hinweis hat die Polizei ihre Präsenz auf dem "Tag der Vielfalt" in der Innenstadt erhöht.

"Auch wenn nach aktueller Bewertung keine konkrete Verbindung zu dem Stadtfest in der Brühler Innenstadt und der verdächtigen Beobachtung des Zeugen erkennbar ist, hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis die Präsenzmaßnahmen deutlich erhöht", teilen die Behörden weiter mit.

Das berichtet die Polizei am Samstagmittag.

Gegen 7 Uhr hatte ein Zeuge im Bereich des Heider Bergsees einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann beobachtet, der ein Messer in der Hand gehalten und dabei Drohungen ausgesprochen haben soll.

Bürgerinnen und Bürger, die verdächtige Beobachtungen machen oder Angaben zu dem Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nehmen die Beamten über den Polizeinotruf "110" oder per E-Mail an.