Streit um Strohhut: Mann stößt 67-Jährigen auf Gleis

Icking - Nach einem Streit hat ein Mann am Bahnhof Icking (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) einen 67-Jährigen ins Gleisbett gestoßen.

In Icking eskalierte ein Streit an einem Bahnsteig. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Ein S-Bahn-Fahrer konnte seinen in den Bahnhof einfahrenden Zug dort noch rechtzeitig anhalten, wie die Bundespolizei mitteilte.

Demnach gerieten die beiden unbekannten Männer am Dienstag am Bahnsteig aneinander. Der 27-jährige Pole soll dem älteren Deutschen unvermittelt den Strohhut vom Kopf genommen, ihn angezündet und den Mann beleidigt haben.

Im anschließenden Gerangel stieß der Jüngere den 67-Jährigen auf die Gleise. Der Mann rettete sich mithilfe eines Passanten aus dem Gleisbereich und kam mit Schmerzen an Oberkörper und Knien ambulant ins Krankenhaus.

Zwei Zeugen hinderten den Verdächtigen an der Flucht und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 27-Jährige, der rund 1,6 Promille Alkohol im Blut hatte und auf dem Weg zur Wache einen Polizisten anspuckte, verbrachte die Nacht in Gewahrsam.