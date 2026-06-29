Hochgiftige Stoffe in Karton am Wasser abgestellt: Polizei ermittelt nach illegaler Entsorgung

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An der Unstrutbrücke in Mühlhausen (Unstut-Hainich-Kreis) wurden am Montagvormittag hochgiftige Substanzen entdeckt.

Von Christian Rüdiger

Mühlhausen - An der Unstrutbrücke in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) wurden am Montagvormittag hochgiftige Substanzen entdeckt.

Nach dem Fund von hochgiftigen Substanzen laufen die Ermittlungen der Polizei. (Symbolfoto)
Nach dem Fund von hochgiftigen Substanzen laufen die Ermittlungen der Polizei. (Symbolfoto)  © David Inderlied/dpa

Ein Passant hatte im Bereich der Straße "Am Silberrasen" einen Karton gefunden und anschließend die Polizei und Feuerwehr alarmiert.

In der Schachtel hatten sich den Angaben nach mehrere Fläschchen Quecksilber sowie andere gefährliche Substanzen befunden. Die Einsatzkräfte vermuten, dass die Stoffe illegal entsorgt wurden.

Die hochgiftigen Substanzen müssen nun von einem Abfallentsorgungsbetrieb fachgerecht entsorgt werden.

Da das Entsorgen von Gefahrstoffen und Giften in der Natur verboten ist und eine Straftat darstellt, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: David Inderlied/dpa

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