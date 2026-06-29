Drogendealer 22 Jahre auf der Flucht: Dann klicken im Reisebus die Handschellen

Düsseldorf/Passau - Ein zu vier Jahren Haft verurteilter Drogendealer ist nach fast 22 Jahren Fahndung in einem Reisebus an der deutsch-österreichischen Grenze erwischt worden.

Nach einer Kontrolle in einem Reisebus nahm die Bundespolizei zwei gesuchte Männer fest. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der 67-Jährige sei wegen Drogenverkaufs an Minderjährige 2004 vom Düsseldorfer Landgericht schuldig gesprochen worden und habe sich abgesetzt, teilte die Bundespolizei mit.

2031 wäre die Strafe verjährt, nun sitzt der Mann hinter Gittern. Bundespolizisten hatten den Bus an der A3 im Landkreis Passau kontrolliert.

Bei der Kontrolle hätten die Fahnder im selben Bus einen weiteren Mann festgenommen.

Der 22-Jährige sei wegen des Verdachts eines schweren Raubes seit Mai mit einem Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln gesucht worden.