Homophobe Attacke! Angehörige fallen nachts in Hotelzimmer ein und greifen schwules Paar an
Von Charlotte Haft und Benedikt Zinsmeister
Unterhaching - Ein homosexuelles Paar ist in einem Hotelzimmer in Unterhaching im Landkreis München von Angehörigen angegriffen worden, unter anderem mit einer Bratpfanne. Die Polizei spricht von einer homophoben Motivation.
Beide Männer wurden bei dem Angriff leicht verletzt, einer musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.
Das Paar war 21 und 23 Jahre alt. Die nicht näher genannten Angehörigen des 23-Jährigen waren 51 und 23 Jahre alt. Alle vier haben laut Polizei die bulgarische Staatsangehörigkeit.
Die Angreifer gelangten demnach in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 4.45 Uhr in das Hotelzimmer des Paares.
Die 51-Jährige habe mit einer Schere mehrmals in Richtung des 21-Jährigen gestochen, ihr mutmaßlicher Komplize habe mit Fäusten und einer Pfanne zugeschlagen.
Ein Mitarbeiter des Hotels wurde laut den Angaben der Polizei durch Hilferufe auf die Situation aufmerksam und alarmierte die Polizei.
Angriff auf homosexuelles Paar in Unterhaching: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung
Die beiden Tatverdächtigen flüchteten noch vor Eintreffen der Beamten, konnten aber an ihren Wohnsitzen in München schließlich festgenommen werden.
Die 51-Jährige und der 23-Jährige wurden unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Die Kriminalpolizei ermittelt.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa