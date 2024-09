Hooligan-Prügelei am Bahnhof Helmstedt: Polizei sucht Zeugen

Magdeburg/Helmstedt - Im August haben sich Fußballfans am Bahnhof in Helmstedt ( Sachsen-Anhalt ) versammelt, um sich gegenseitig zu verprügeln. Nun ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen .

Die Polizei ermittelt nun gegen die Fußballfans, die den Bahnhof Helmstedt unerlaubterweise zu einer Arena gemacht haben. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, dem 25. August, als Fans des 1. FC Magdeburg auf Fans des FC Schalke 04 am Bahnhof Helmstedt trafen, so die Bundespolizeiinspektion Magdeburg.

Die Schalke-Fans hatten sich im IC 2035 nach Helmstedt vermummt und maskiert.

Als der Zug gegen 10.35 Uhr hielt, stürmten sie hinaus auf den Bahnsteig, mutmaßlich um sich nach Absprache mit den FCM-Fans zu prügeln.

Dabei sollen einige Fans sogar Schutzbewaffnung mitgeführt haben.

Bei dem Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch und Verstoß gegen das Vermummungsverbot bittet die Polizei nun um Mithilfe der Bevölkerung.

Konkret suchen die Beamten nach Personen, die durch die Hooligans bei ihrer Reise beeinträchtigt wurden oder Hinweise und Videomaterial haben.