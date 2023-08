12.08.2023 15:23 1.281 Horror-Fund an See: Forstarbeiter entdecken skelettierte Leiche

Horror-Fund am Liblarer See: Forstarbeiter haben am Freitagnachmittag in einem Waldstück eine skelettierte Leiche gefunden.

Liblar (NRW) - Horror-Fund am Liblarer See: Forstarbeiter haben am Freitagnachmittag in einem Waldstück eine skelettierte Leiche gefunden. Am Liblarer See im Rhein-Erft-Kreis wurde eine skelettierte Leiche gefunden. © Sebastian Kahnert/dpa Der Körper sei stark verwest und teils bereits skelettiert gewesen, wie die Polizei am Samstag bestätigte. Identität und Geschlecht seien noch ungeklärt, hieß es weiter. Die Leiche habe im Dickicht nahe des Liblarer Sees gelegen. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in die Gerichtsmedizin gebracht. Wie lange der oder die Tote dort gelegen hat, ist unklar. Aufgrund des fortgeschrittenen Verwesungsstadiums kann es sein, dass die Leiche dort schon Wochen oder Monate gelegen hat.

