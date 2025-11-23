Hubschrauber rettet Wanderer aus Unterfranken bei -14 Grad von Tiroler Berg

Maurach/Aschaffenburg - Zwei Wanderer aus Unterfranken sind in Österreich von einem Hubschrauber aus einer misslichen Lage auf einem schneebedeckten Berg gerettet worden.

Ein Rettungshubschrauber holte das unterkühlte Paar schließlich aus seiner misslichen Lage. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die 23-Jährige und der gleichaltrige Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg wurden leicht unterkühlt nach Maurach am Achensee gebracht, wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte.

Die Wanderer waren am Samstag mit Freunden zur sogenannten Bärenbadalm unterwegs. Während ihre Freunde dort die Tour beendeten, stiegen die zwei 23-Jährigen in Richtung Bärenkopf auf.

Allerdings kamen sie wegen des Schnees und der schwierigen Wegfindung nur sehr langsam voran.

Bei der Querung eines steilen Hanges bekamen sie laut Polizei Angst und trauten sich nicht mehr weiter. Die Wanderer setzten einen Notruf ab.