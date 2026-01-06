Flensburg lässt grüßen: Mann rast mit 150 km/h über Leipziger Ampel
Leipzig - Auf diesen Autofahrer kommt wohl eine saftige Strafe zu: Ein 39-Jähriger raste mit mehr als doppelt so hoher Geschwindigkeit als erlaubt über eine rote Ampel.
Der Mann war am Montagabend auf der B184 zwischen Leipzig und Podelwitz unterwegs, teilte ein Polizeisprecher am Dienstagvormittag mit.
Als er gegen 19.55 Uhr in Richtung Delitzsch fuhr, fiel er dann der Verkehrspolizei in einem zivilen Streifenwagen auf.
In einer 70er-Zone beschleunigte er seinen BMW auf bis zu 150 km/h.
Polizeimeldungen Der hat doch einen Vogel: Hotelgast klebt Käfig an Zimmerwand
An der Kreuzung zur Kossaer Straße in Leipzig-Nord raste er dann auch noch über eine rote Ampel.
Die Polizeibeamten zogen den 39-Jährigen aus dem Verkehr. Er muss sich nun wegen verschiedener Verkehrsdelikte verantworten.
Titelfoto: Frank Rumpenhorst/dpa