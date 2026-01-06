Flensburg lässt grüßen: Mann rast mit 150 km/h über Leipziger Ampel

Ein 39-Jähriger fuhr in Leipzig mit 150 km/h über eine rote Ampel. Die Polizei stoppte ihn. Gegen ihn wird mehrfach ermittelt.

Von Tamina Porada

Leipzig - Auf diesen Autofahrer kommt wohl eine saftige Strafe zu: Ein 39-Jähriger raste mit mehr als doppelt so hoher Geschwindigkeit als erlaubt über eine rote Ampel.

Zivile Polizisten entdeckten den Raser und stoppten ihn. (Symbolbild)
Zivile Polizisten entdeckten den Raser und stoppten ihn. (Symbolbild)  © Frank Rumpenhorst/dpa

Der Mann war am Montagabend auf der B184 zwischen Leipzig und Podelwitz unterwegs, teilte ein Polizeisprecher am Dienstagvormittag mit.

Als er gegen 19.55 Uhr in Richtung Delitzsch fuhr, fiel er dann der Verkehrspolizei in einem zivilen Streifenwagen auf.

In einer 70er-Zone beschleunigte er seinen BMW auf bis zu 150 km/h.

An der Kreuzung zur Kossaer Straße in Leipzig-Nord raste er dann auch noch über eine rote Ampel.

Die Polizeibeamten zogen den 39-Jährigen aus dem Verkehr. Er muss sich nun wegen verschiedener Verkehrsdelikte verantworten.

Titelfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

