Sachsen-Anhalt: Luftrettung kommt oft aus Nachbarbundesländern!

Magdeburg/Halle - Hilfe für Notfallpatienten in Sachsen-Anhalt kommt oft per Hubschrauber – vielfach auch aus anderen Bundesländern.

Im Süden waren es 727 Einsätze vom Luftrettungsstandort Leipzig aus, 128 aus Jena und 459 aus dem thüringischen Nordhausen. In der Diskussion ist ein weiterer Hubschrauber für den Norden Sachsen-Anhalts. Er könnte die Versorgung insbesondere bei schweren und zeitkritischen Erkrankungen deutlich verbessern, so die Überlegung.

In den vergangenen zwei Jahren wurden laut Innenministerium gut 7.600 Luftrettungseinsätze geflogen. Rund 5.680 davon wurden von den Hubschraubern übernommen, die in Magdeburg und Halle stationiert sind.

Die DRF-Luftrettung ist in Sachsen-Anhalt mit der notärztlichen Versorgung der Bevölkerung aus der Luft beauftragt. Aktuell sind drei Hubschrauber an zwei Standorten im Land stationiert: Christoph 36 in Magdeburg sowie Christoph Halle und Christoph Sachsen-Anhalt in Halle. Christoph Sachsen-Anhalt ist der Intensivtransporthubschrauber des Landes, der rund um die Uhr einsatzbereit ist.

Die drei Hubschrauber erreichen laut der DRF Stiftung Luftrettung Einsatzorte in einem Umkreis von 60 Kilometern innerhalb von maximal 15 Flugminuten.

Zur Besatzung gehören ein Pilot (nachts zwei), ein Notarzt und ein Notfallsanitäter.