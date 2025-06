Hund beißt Schwanenküken tot! Halterin tritt und schlägt ihren Vierbeiner

Schacht-Audorf - Ein angeleinter Hund hat in Schacht-Audorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) ein Schwanenküken totgebissen.

Alles in Kürze

Ein angeleinter Hund hat in Schacht-Audorf ein Schwanenküken totgebissen. (Symbolbild) © Georg Wendt/dpa

Eine Zeugin hatte am späten Dienstagnachmittag gesehen, wie eine Hundehalterin mit ihren beiden Tieren auf einem Weg an der Fähre Nobiskrug spazieren ging, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Plötzlich habe dann einer der Hunde an der Böschung das Schwanenküken gepackt.

Die Hundehalterin hatte den Angaben zufolge das Küken aus dem Maul des Hundes entfernt, sich aber nicht weiter um es gekümmert.

Sie schrie ihren Hund an, schlug ihn und trat auf ihn ein, wie die Polizei mitteilte. Danach soll sie weitergegangen sein.