Hund nimmt bei Festnahme von Herrchen Reißaus: Polizei schießt!

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte sich der weiße Hund nach der Verfolgungsjagd am Sonntag aggressiv verhalten und war dann weggelaufen.

Eine Mitarbeiterin eines Tierheims, ein Diensthundeführer und eine Polizeistreife entdeckten ihn dann am Mittwochnachmittag in der Innenstadt und brachten ihn schließlich zur Versorgung in ein Tierheim.

Auch seinem Herrchen war die Flucht nicht geglückt: Der 45-jährige Niederländer hatte am Wochenende versucht, mit seinem Citroën einer Polizeikontrolle an der A3 zu entkommen. Nach einer halsbrecherischen Fahrt in Richtung Passau konnte der 45-Jährige schließlich am ZOB gestoppt und festgenommen werden.

In seinem Auto entdeckten die Beamten Drogen und den Hund, der die Polizisten angriff. Nach einem Schuss in Richtung des Tieres war der Hund unverletzt geflohen.