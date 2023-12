Hund reißt sich los und greift junge Frau an

Plauen - In Plauen ( Vogtlandkreis ) hat am Montag ein Hund eine junge Frau (19) angefallen und verletzt.

In Plauen wurde eine 19-Jährige von einem Hund angegriffen. (Symbolbild) © 123RF / budabar

Wie die Polizei mitteilte, passierte das Unglück am Nachmittag in der Rückertstraße in der Bahnhofsvorstadt. Der Mischling hatte sich von der Leine losgerissen und war auf die 19-Jährige losgegangen.

"Sie wurde in den Arm und in eine Hand gebissen. Glücklicherweise erlitt sie nur leichte Verletzungen sowie einen leichten Schock", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Die Jacke der jungen Frau wurde beschädigt. Der Schaden beträgt rund 130 Euro.