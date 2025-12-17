Illegale Botox-Behandlungen gestoppt: Festnahme in Heilbronn

Heilbronn - Ohne medizinische Ausbildung und mit illegal importierten Mitteln: Die Polizei Heilbronn hat illegale Schönheitsbehandlungen auffliegen lassen.

Die Frau injizierte ihren Kunden illegal Botox. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Ermittler waren bereits seit November Hinweisen nachgegangen, die auf unerlaubte Praktiken im Raum Heilbronn und dem Hohenlohekreis hindeuteten. Der Verdacht bestätigte sich am Samstagmittag, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

In einem Gebäude in der Max-Planck-Straße erwischten die Beamten die 44-Jährige auf frischer Tat. Zu diesem Zeitpunkt behandelte die Tatverdächtige, die über keinerlei medizinische Ausbildung verfügt, eine Kundin.

Vor Ort stellten die Ermittler zahlreiche verschreibungspflichtige Medikamente und Medizinprodukte sicher, die mutmaßlich illegal aus Polen eingeführt wurden.