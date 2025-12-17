Traurige Gewissheit: 56-jähriger Vermisster aus Frohburg tot aufgefunden

Am heutigen Mittwoch gab es traurige Gewissheit: Der vermisste Mann ist nicht mehr am Leben.

Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, wurde Ende November in einem Wald in Frohburg eine Leiche gefunden. Mittlerweile steht fest, dass es sich dabei um den 56-Jährigen handelt.

Es besteht kein Verdacht auf eine Straftat. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde beendet.