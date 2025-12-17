Traurige Gewissheit: 56-jähriger Vermisster aus Frohburg tot aufgefunden
Update vom 17. Dezember um 14.48 Uhr:
Am heutigen Mittwoch gab es traurige Gewissheit: Der vermisste Mann ist nicht mehr am Leben.
Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, wurde Ende November in einem Wald in Frohburg eine Leiche gefunden. Mittlerweile steht fest, dass es sich dabei um den 56-Jährigen handelt.
Es besteht kein Verdacht auf eine Straftat. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde beendet.
Erstmeldung vom 4. November um 12.55 Uhr:
Der 56-Jährige wurde zuletzt am 26. Oktober gesehen. Er verließ mit seinem Rollator ein Wohn- und Seniorenzentrum in Frohburg.
Seitdem weiß niemand, wo er ist.
Polizeisprecherin Sandra Freitag teilte mit, dass er sich eventuell im Raum Borna aufhalten könnte. Dort wohnte er früher.
Bisherige Suchmaßnahmen waren nicht erfolgreich. Die Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit, denn der 56-Jährige leidet an gesundheitlichen Problemen. Die Witterungsbedingungen könnten ihm gefährlich werden.
Wer Hinweise zu dem Vermissten geben kann, mit ihm in Kontakt war oder weiß, wo er sich aufhält, soll sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, telefonisch unter der (0341) 966 4 6666 oder bei jeder Polizeidienststelle melden.
Titelfoto: Bildmontage: Friso Gentsch/dpa; Polizei Sachsen