Illegale Müllentsorgung in Waldgebiet: Autobatterie und Farbbatterie weggeworfen

Seltendorf - In einem Waldstück im Landkreis Sonneberg wurde illegal Müll entsorgt. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei sucht die Übeltäter der illegalen Müllentsorgung. © Landespolizeiinspektion Saalfeld

Wie die Beamten berichten, hatten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen zwischen den Ortschaften Roth und Seltendorf illegal verschiedene Abfälle weggeworfen.

Den Angaben nach handelt es sich um Farbeimer, eine Werkzeugkiste, einen Sack Mörtel sowie eine Autobatterie. Die verbotene Müllentsorgung wurde am Donnerstag (30. Juli) bemerkt.

"Das unerlaubte Entsorgen von Abfällen in der Natur ist verboten und wird polizeilich verfolgt", teilten die Einsatzkräfte mit.