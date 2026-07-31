Illegale Müllentsorgung in Waldgebiet: Autobatterie und Farbbatterie weggeworfen
Seltendorf - In einem Waldstück im Landkreis Sonneberg wurde illegal Müll entsorgt. Die Polizei ermittelt.
Wie die Beamten berichten, hatten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen zwischen den Ortschaften Roth und Seltendorf illegal verschiedene Abfälle weggeworfen.
Den Angaben nach handelt es sich um Farbeimer, eine Werkzeugkiste, einen Sack Mörtel sowie eine Autobatterie. Die verbotene Müllentsorgung wurde am Donnerstag (30. Juli) bemerkt.
"Das unerlaubte Entsorgen von Abfällen in der Natur ist verboten und wird polizeilich verfolgt", teilten die Einsatzkräfte mit.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0361/574376100 entgegen.
Titelfoto: Landespolizeiinspektion Saalfeld