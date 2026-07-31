Nach 40 Schuleinbrüchen in Unterfranken: Polizei erwischt drei Teenager auf frischer Tat

Miltenberg/Aschaffenburg - Mehr als 40 Einbrüche und Einbruchsversuche in Schulen beschäftigen die Polizei in Unterfranken. Nun wurden drei Heranwachsende auf frischer Tat gefasst.

Die drei Heranwachsenden wurden auf frischer Tat gefasst. (Symbolfoto) © 123RF/gbjstock

Den drei Verdächtigen im Alter von 18 und 19 Jahren wird vorgeworfen, in der Nacht zum Mittwoch gegen 1 Uhr in eine Realschule in Miltenberg eingebrochen zu sein und dort Elektrogeräte gestohlen zu haben.

Gegen einen 19-Jährigen erließ das Amtsgericht Aschaffenburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls in zwei Fällen jeweils in Tateinheit mit Sachbeschädigung. Die beiden anderen Verdächtigen wurden wieder entlassen.

Alle drei stehen laut Polizei in Verdacht, auch für weitere Taten infrage zu kommen, darunter auch für Einbrüche im Kreis Main-Spessart.

Insgesamt zählt die Polizei mehr als 40 vollendete oder versuchte Einbrüche. Der Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen, der Wert der Beute bei deutlich mehr als 10.000 Euro. Gestohlen wurden vor allem Bargeld und elektronische Geräte.