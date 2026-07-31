Sechs Zwanziger waren nicht echt: Sachse bezahlt Einkauf mit Falschgeld

Döbeln - In Döbeln (Landkreis Mittelsachsen ) war ein junger Mann (24) mit falschen Zwanzigern unterwegs. Nun wird gegen ihn ermittelt.

In Döbeln hat ein Mann (24) seinen Einkauf mit falschen 20-Euro-Scheinen bezahlt. (Symbolfoto) © vitaliidemin/123RF

Wie die Polizei mitteilte, wollte der 24-Jährige am Donnerstagnachmittag seinen Einkauf, Paysafe-Karten im Wert von 160 Euro, mit dem Falschgeld bezahlen. Insgesamt hatte der Mann sechs gefälschte 20-Euro-Scheine dabei. Der 24-Jährige verließ das Geschäft zunächst in unbekannte Richtung.

Eine Mitarbeiterin (49) in dem Laden in der Breiten Straße bemerkte aber den Schwindel, als sie die Scheine mit einem Prüfgerät testete, und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten die Falsifikate sicher.

"Im Zuge erster Ermittlungen konnte die Identität des mutmaßlichen Täters zweifelsfrei bekannt gemacht werden", so eine Polizeisprecherin.

In der Folge erwirkten die Polizisten über die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Deutschen in Döbeln. Bei der Durchsuchung der Räume wurde ein verbotener Schlagring gefunden und sichergestellt. Weitere gefälschte Geldscheine tauchten dagegen nicht auf.