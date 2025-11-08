Illegales Straßenrennen? Audi flüchtet vor Polizei und kracht in Hauswand

Düsseldorf - Die Flucht vor der Polizei hat für einen Audi -Fahrer (27) in Düsseldorf an einer Hauswand geendet.

Die Polizei beschlagnahmte sowohl den Audi als auch den Führerschein des 27-Jährigen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Der Mann wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten waren demnach am frühen Samstagmorgen gegen 5.54 Uhr auf ihn aufmerksam geworden, weil er auf der Corneliusstraße in der Innenstadt mehrere rote Ampeln missachtet hatte.

Als die Ordnungshüter den Fahrer anhalten wollten, gab er den Angaben zufolge Gas und flüchtete mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde durch die 50er-Zone. Dabei sei er über weitere rote Ampeln gefahren.

In der Erasmusstraße außerhalb der Innenstadt verlor er schließlich die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr gegen eine Hauswand, wie die Polizei mitteilte.

Rettungskräfte brachten den Mann anschließend zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Am Gebäude entstand ein leichter Sachschaden.