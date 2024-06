Im Stausee gefangen: Tier-Familie in Bautzen gerettet!

Bautzen - Polizei und Feuerwehr haben einer tierischen Familie in Bautzen das Leben gerettet!

Diese Teichhuhn-Familie konnte noch rechtzeitig gerettet werden. © Polizeidirektion Görlitz

Wie die Polizeidirektion Görlitz am Montagnachmittag mitteilte, konnten insgesamt acht Teichhühner aus ihrer brenzligen Situation befreit werden.

Die Mutter und ihre sieben Küken hatten sich bereits am vergangenen Freitagnachmittag in einem Überlauf am Stausee bei Neumalsitz verfangen.

Ihre verzweifelten Schreie hörte eine Anwohnerin und alarmierte die Polizei.

Vollkommen durchnässt und sichtlich mitgenommen konnten alle Vögel von den Einsatzkräften sicher an Land gebracht werden.

Besonders das Foto eines der Baby-Teichhühner auf der Hand seines Retters ist super niedlich!