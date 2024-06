03.06.2024 15:02 704 Im Studentenclub: Mann geschlagen und mit Messer bedroht

In einem Studentenclub in Zwickau ist in der Nacht zum Donnerstag ein Mann (26) geschlagen und mit einem Messer bedroht worden.

Von Claudia Ziems

Zwickau - Körperverletzung in Zwickauer Studentenclub! In einem Zwickauer Studentenclub ist ein Mann (26) geschlagen worden. (Symbolbild) © melnyk58/123rf Wie die Polizei am Montag mitteilte, werden Zeugen zu einem Vorfall gesucht, der sich Ende vergangener Woche ereignet hatte. In der Nacht zum Donnerstag kam es in einem Studentenclub an der Inneren Schneeberger Straße/Dr.-Friedrichs-Ring zunächst zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Ein Unbekannter schlug einem 26-Jährigen mehrfach ins Gesicht und bedrohte ihn dann noch mit einem Messer. Polizeimeldungen Mehr als 20 Gräber verwüstet: Diebe treiben auf Friedhof ihr Unwesen "Als eine 24-Jährige versuchte, dem Angreifer das Messer wegzunehmen, verletzte sie sich leicht. Auch der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der unbekannte Täter und sein Begleiter flüchteten aus dem Club, nach ersten Erkenntnissen durch den Hinterausgang in Richtung Gewandhausstraße", heißt es weiter. Wer hat den Vorfall in der Nacht zum Donnerstag mitbekommen oder hat die beiden Unbekannten flüchten sehen? Hinweise nimmt die Polizei in Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428102 entgegen.

Titelfoto: melnyk58/123rf