Im Zug nach Dresden: Nackter Schwarzfahrer sorgt für Polizeieinsatz

Bautzen - Wenn schon Schwarzfahren, dann immerhin nackig. So oder so ähnlich dürfte der Gedankengang eines 28-Jährigen ausgesehen haben, der von der Polizei aus einem Zug nach Dresden geholt wurde.

Die Bundespolizei musste am Wochenende wegen eines nackten Mannes im Zug eingreifen. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Beim Halt in Bautzen hatten Bahnmitarbeiter am frühen Samstagmorgen die Bundespolizei aufgrund eines sehr speziellen Fahrgastes alarmiert.

Der polnische Staatsbürger konnte kein gültiges Ticket vorweisen und war zu allem Überfluss auch noch komplett nackt, wie die Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Montag mitteilte.

Was den Nackedei zu seiner Aktion verleiten hat, bleibt dagegen fraglich. Im Zuge einer Kontrolle wurde bei ihm "nur" ein Mini-Pegel von 0,2 Promille festgestellt.

Der 28-Jährige wurde von den Einsatzkräften letztlich dazu aufgefordert, sich auf der Zugtoilette wieder anzuziehen. Dann wurde er mit aufs Revier genommen.