Zwei Tatverdächtige festgenommen: Polizei entdeckt Riesen-Cannabisplantage bei Razzia!
Balgstädt - Beamten der Polizeiinspektion Halle ist am Mittwoch ein Riesenschlag gegen die Organisierte Drogenkriminalität gelungen! Bei einer Razzia im Burgenlandkreis konnten die Beamten nicht nur zwei Tatverdächtige stellen, sie entdeckten auch eine riesige Cannabisplantage mit Hunderten Pflanzen.
Der Razzia vorausgegangen waren Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz sowie illegalen Handels mit Betäubungsmitteln, wie Polizeisprecherin Ulrike Diener am Mittwoch mitteilte.
Am Morgen schlugen die Beamten dann zu, durchsuchten sowohl im Burgenlandkreis als auch in der Saalestadt Halle Objekte. Den großen Fund landeten sie dabei in einem Ortsteil von Balgstädt, wo sie in einem Durchsuchungsobjekt eine illegale Cannabisplantage mit 643 Pflanzen aushoben.
"Der Ertrag der sichergestellten Plantage wird auf etwa 30 Kilogramm Cannabisblüten in einem Zeitraum aller sechs bis acht Wochen geschätzt", so die Polizeisprecherin. Verkaufswert: mehr als 100.000 Euro.
Zwei tatverdächtige Albanier im Alter von 24 und 30 Jahren seien noch vor Ort vorläufig festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Halle wolle nun Haftbefehl gegen die beiden Beschuldigten beantragen.
In Halle wurden derweil drei weitere Objekte durchsucht, wobei die Polizei Beweis- und Kommunikationsmittel fand und sicherte. Die Ermittlungen richten sich gegen zwei Personen türkischer Herkunft im Alter von 52 und 30 Jahren und dauern an.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa