Imbisswagen fliegt in die Luft und hinterlässt Bild der Verwüstung

Goch - Mit einem lauten Knall ist in Goch am Niederrhein am frühen Montagmorgen ein abgestellter Imbisswagen explodiert.

Durch die Detonation wurden mehrere Häuser sowie ein Auto beschädigt. © Guido Schulmann/dpa

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Allerdings hätten herumfliegende Trümmerteile mehrere Wohnhäuser und ein Auto beschädigt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Einige Trümmer seien sogar bis auf das Dach eines benachbarten Hauses geflogen.