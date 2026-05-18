Imbisswagen fliegt in die Luft und hinterlässt Bild der Verwüstung
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Von Rolf Schraa
Goch - Mit einem lauten Knall ist in Goch am Niederrhein am frühen Montagmorgen ein abgestellter Imbisswagen explodiert.
Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.
Allerdings hätten herumfliegende Trümmerteile mehrere Wohnhäuser und ein Auto beschädigt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.
Einige Trümmer seien sogar bis auf das Dach eines benachbarten Hauses geflogen.
Hinweise für eine Straftat gebe es aktuell zwar nicht. Der Imbisswagen wurde jedoch völlig zerstört und hinterließ ein Trümmerfeld.
Nach ersten Ermittlungen war wohl ein technischer Defekt die Ursache. Möglicherweise explodierte eine Gasflasche.
Titelfoto: Guido Schulmann/dpa