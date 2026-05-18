Teenager-Streit auf offener Straße eskaliert: 16-Jähriger muss notoperiert werden
Remscheid - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen in Remscheid-Lennep ist einer der beiden schwer verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, waren ein 16-jähriger Deutsch-Mazedonier und ein 17-jähriger Deutsch-Türke am Samstagabend um kurz vor zwölf auf einer Geburtstagsfeier in Streit geraten.
Nachdem sich die beiden zunächst nur prügelten, habe der Ältere der beiden dann ein Messer gezückt und eingestochen.
Der Rettungsdienst brachte den schwerverletzten Teenager anschließend in eine Krankenhaus, wo er notoperiert wurde.
Der mutmaßliche Täter flüchtete anschließend zu Fuß.
Bei der eingeleiteten Fahndung nach dem 17-Jährigen kam in der Nacht auch ein Hubschrauber zum Einsatz, wie ein Polizeisprecher mitteilte.
Immerhin konnten die Beamten den Teeanger nahe der Balkanstraße in einem Gebüsch auffinden und ihn vorläufig festnehmen.
Polizeihubschrauber sucht nach dem Tatverdächtigen
Bei der eingeleiteten Fahndung nach dem 17-Jährigen kam in der Nacht auch ein Hubschrauber zum Einsatz, wie ein Polizeisprecher mitteilte.
Immerhin konnten die Beamten den Teeanger nahe der Balkanstraße in einem Gebüsch auffinden und ihn vorläufig festnehmen.
Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen de Tat aufgenommen.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der Deutsch-Türke am heutigen Montag (18. Mai) dem Haftrichter vorgeführt, der darüber zu entscheiden hat, ob der 17-Jährige in Untersuchungshaft muss.
Erstmeldung vom 17. Mai um 11.24 Uhr; Update am 18. Mai um 13.36 Uhr.
Titelfoto: Matthi Rosenkranz