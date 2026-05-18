Verfolgungsjagd mit der Polizei endet auf Feld

Löbau - Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei von Ebersdorf bis Kubschütz endete am Sonntagabend im Grünen. Gegen den Fahrer (22) wird jetzt ermittelt.

Eine Verfolgungsjagd von Ebersdorf bis Kubschütz endete am Sonntagabend auf einem Feld. © Polizei Sachsen

Gegen 20.30 Uhr wollte eine Streife der Fahndungsgruppe "Grenze" den Mann in seinem Hyundai in Löbauer Ortsteil Ebersdorf kontrollieren. Davon hielt der Fahrer offenbar aber nur wenig: Der 22-Jährige missachtete die Anhaltesignale und raste davon.

Mit hoher Geschwindigkeit verfolgte die Polizei ihn durch Löbau, Georgewitz, Kittlitz sowie Krappe und Weißenberg. Auf einem Feld bei Kubschütz war dann aber Schluss.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Deutsche keine Fahrerlaubnis vorweisen. Anders sah es dann aber beim Drogentest aus: Der schlug positiv auf Amphetamin an. Aus diesem Grund ordneten die Polizisten eine Blutabnahme an.