Immer mehr illegale Einreisen: TAG24 unterwegs mit der Bundespolizei

Ein Beamter der Bundespolizeiinspektion Chemnitz hält mit einem Fernglas an der B174 bei Hohndorf Ausschau nach Schleuserfahrzeugen. © Kristin Schmidt

TAG24 begleitete eine Streife der Bundespolizei und gemeinsamer Fahndungsgruppe (mit Landespolizei) an der Grenze.

Morgens, 4.30 Uhr, Anruf eines Bürgers bei der Landespolizei: Offenbar stehen Flüchtlinge orientierungslos am Freibad Einsiedel. 16 Beamte eilen zur Berbisdorfer Straße. Acht Männer stehen dort, haben auf die Polizei gewartet.

Entspannt laden die Beamten die Flüchtlinge in ihre Autos, sammeln zwei weitere an der Strecke auf und bringen sie zur Dienststelle in Schmalzgrube. Dort sitzen sie nun. Acht Männer mit dunklen Haaren - einer wird verhört, ein anderer durchläuft die Schnell-Identifizierung per Daumenabdruck, um festzustellen, ob er schon mal in Deutschland war.

Im Flur stehen zehn Plastikboxen mit dem bisschen Hab und Gut der illegal Eingereisten. Meist Rucksäcke. Die Nummer 7 hat fast nichts dabei - nur eine SIM-Karte für vier Euro, etwas Geld und eine Packung Winston-Zigaretten.