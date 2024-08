In den Gegenverkehr geraten: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bergneustadt - In der sogenannten "Norwegerkurve" bei Bergneustadt (Rheinisch-Bergischer-Kreis) sind am Samstagmittag zwei Autos zusammengestoßen. Die beiden Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt.

Beide Autos wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. © Polizei Rheinisch-Bergischer-Kreis

Wie die Polizei berichtete, war ein 24-Jähriger am Samstag gegen 12.30 Uhr auf der Straße "Südring" in Richtung Bergneustadt unterwegs. In der sogenannten "Norwegerkurve" kam ihm dann eine 31-Jährige entgegen.

Aus noch ungeklärter Ursache kam der 24-Jährige nach links auf die Gegenfahrbahn und krachte mit dem Auto der entgegenkommenden Frau zusammen.

Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser.

Die stark beschädigten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden.