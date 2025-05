In der Nähe mehrerer Schulen: Mann entblößt sich vor Kindern

Halle (Saale) - Widerlich: In Halle hat sich ein Mann am Samstagnachmittag gegenüber von zwei Kindern entblößt.

Ein Unbekannter hat sich in Halle vor zwei Kindern entkleidet. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/pookpiik,123rf/andranik2018

Der Vorfall geschah gegen 16.50 Uhr im Bereich des Sanddornwegs in der Nördlichen Innenstadt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte. In der Gegend befinden sich mehrere Schulen.

Die zwei Minderjährigen, deren Alter nicht genannt wurde, mussten mit ansehen, wie der bislang Unbekannte sich vor ihnen entkleidete.

"Er entfernte sich anschließend in Richtung Lilienstraße", hieß es weiter.

Folgende Beschreibung liegt von dem mutmaßlichen Exhibitionisten vor: