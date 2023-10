In Keller gesperrt und erstickt: Vater versenkt Tochter (†3) in Kanal

Ein Mann (40) berichtete den Beamten am Freitagnachmittag, dem 6. Oktober, von seiner verstorbenen dreijährigen Tochter.

Von Chris Pechmann

Dinslaken/Oberhausen - Erschütterndes Geständnis auf der Polizeiwache in Dinslaken (Nordrhein-Westfalen)! Ein Mann (40) berichtete den Beamten am Freitagnachmittag, dem 6. Oktober, von seiner verstorbenen dreijährigen Tochter. Er habe ihre Leiche in den Kanal geworfen.

Ein Mann (40) ging zur Polizeiwache in Dinslaken und machte eine schockierende Beichte. (Symbolbild) © 123rf/pradeepthundiyil Laut gemeinsamer Mitteilung der Polizei Duisburg und der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde umgehend eine Mordkommission eingerichtet, die nun ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen soll der 40-jährige Deutsche sein Kind zunächst für ein paar Tage in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Dinslaken gesperrt haben. Aus seiner Sicht vermutlich als eine Art Erziehungsmaßnahme. Dort habe er ihr Essen sowie Trinken gegeben und wiederholt nach ihr gesehen. Polizeimeldungen Mann angegriffen: Jugendliche randalieren in Innenstadt Als er jedoch am Sonntag vor genau einer Woche (1. Oktober) nach ihr schaute, war sie verstorben. Später am Tag, in den frühen Abend- oder Nachtstunden, soll er ihre Leiche zunächst beschwert und anschließend in den Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen geworfen haben.

Der 40-jährige Vater soll seine dreijährige Tochter in einen Kellerraum gesperrt haben, in dem sie verstarb. (Symbolbild) © 123rf/vatelvaleriya

In der Nacht zum gestrigen Samstag begab sich die Mordkommission samt Feuerwehr und Tauchern auf die Suche nach dem verstorbenen Mädchen. Die Einsatzkräfte fanden und bargen ihren leblosen Körper im Wasser zwischen der Rohr-Brücke und der "Slinky Springs to Fame"-Brückenkonstruktion.

Die Mordkommission bittet Zeugen um Hilfe