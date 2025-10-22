In Leipzig gestohlenes Fahrzeug sollte über die Grenze gebracht werden: Polizei stoppt Dieb
Leipzig/Hellendorf - Bei einer Grenzkontrolle in Sachsen stoppten die Beamten der Bundespolizei am Dienstag einen weißen Peugeot Boxer. Der Transporter wurde wenige Tage vorher in Leipzig gestohlen.
In Hellendorf an der deutsch-tschechischen Grenze wollte sich am Dienstag gegen 15 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer der Kontrolle entziehen und floh vor den Beamten.
Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann nach kurzer Zeit stellen.
Warum der Mann vor den Polizisten floh, wurde dann schnell klar. Das Fahrzeug wurde wenige Tage vorher aus einem Autohaus in Leipzig gestohlen.
Wie die Polizeidirektion Leipzig am Mittwoch mitteilte, wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht nach dem Peugeot gefahndet. Das Autohaus hatte den Diebstahl bis dahin noch nicht bemerkt.
Neben dem Fahrzeug klaute der 47-Jährige auch noch ein Kennzeichenpaar und brachte es an seinem Diebesgut an. Der Transporter hat einen Wert von knapp 50.000 Euro und wurde für kriminaltechnische Arbeiten erst mal von der Polizei sichergestellt.
Der Tatverdächtige durfte nach den polizeilichen Maßnahmen wieder gehen. Gegen ihn wird nun wegen des besonders schweren Diebstahls ermittelt.
Titelfoto: Harald Tittel/dpa