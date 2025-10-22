In Leipzig gestohlenes Fahrzeug sollte über die Grenze gebracht werden: Polizei stoppt Dieb

Leipzig/Hellendorf - Bei einer Grenzkontrolle in Sachsen stoppten die Beamten der Bundespolizei am Dienstag einen weißen Peugeot Boxer. Der Transporter wurde wenige Tage vorher in Leipzig gestohlen.

Die Bundespolizei kontrolliert an der Grenze zu Tschechien stichprobenartig. (Symbolbild) © Harald Tittel/dpa

In Hellendorf an der deutsch-tschechischen Grenze wollte sich am Dienstag gegen 15 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer der Kontrolle entziehen und floh vor den Beamten.

Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann nach kurzer Zeit stellen.

Warum der Mann vor den Polizisten floh, wurde dann schnell klar. Das Fahrzeug wurde wenige Tage vorher aus einem Autohaus in Leipzig gestohlen.

Wie die Polizeidirektion Leipzig am Mittwoch mitteilte, wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht nach dem Peugeot gefahndet. Das Autohaus hatte den Diebstahl bis dahin noch nicht bemerkt.