In Zoo eingebrochen und Tiere getötet: Polizei ermittelt nach grausamer Tat in Schönebeck

Schönebeck - Unbekannte sind in den kostenfreien Tierpark Bierer Berg bei Schönebeck ( Sachsen-Anhalt ) eingebrochen und haben Tiere sowohl verletzt als auch getötet.

In diesem Gehege lebten eigentlich zwölf Nager zusammen. Nun sind einige tot und viele verschwunden. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/BiererBerg

Am 26. April bot sich den Besuchern ein schlimmes Bild: Über Nacht hatten Einbrecher nicht nur die Spendensäulen des Bierer Bergs aufgebrochen.

"Wohl auf dem Heimweg kam man an dem Gehege der Gartenschläfer vorbei, brach ein und versuchte die Tiere zu fangen, was einige abgerissene Schwänze vermuten lassen", schrieb der Tierpark am Folgetag auf Facebook.

Zwei der kleinen Nagetiere verendeten, viele flohen aus dem Gehege.

Von zwölf Gartenschläfern blieben nun nur vier Tiere übrig, wie der MDR am heutigen Dienstag schreibt.

Der Bierer Berg hatte gerade erst fünf Nager vom Zoo Amsterdam aufgenommen. Sie seien schwer zu bekommen, da sie gefährdet sind, so Tierparkleiter Matthias Willberg gegenüber dem MDR. Eigentlich wollte er sie züchten.

"Ich finde dafür keine Worte mehr. Dieser Park ist kostenlos und ein Geschenk der Stadt an ihre Bürger. Das, was unsere Mitarbeiter hier geschaffen haben, kann sich sehen lassen. Und dann kommen solche Spinner, zerstören und quälen Tiere."