30.08.2023 13:10 Inferno auf Feldweg: Raupentraktor brennt völlig aus

Von Frederick Rook

Heimbach - Auf einem Feldweg in der Nähe von Vlatten (Kreis Düren) ist am Dienstag (29. August) ein Raupentraktor in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr der Stadt Heimbach konnte ein vollständiges Ausbrennen des Raupentraktors nicht mehr verhindern. © Polizei Düren Wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt gab, ist das kostspielige Gefährt dabei vollständig ausgebrannt. Gegen 11.09 Uhr waren die Beamten der Polizeiwache Kreuzau zum Einsatzort ausgerückt. Vor Ort gab der 20-jährige Fahrer des Baufahrzeugs schließlich an, dass er plötzlich Brandgeruch in der Fahrerkabine wahrgenommen hatte. Trotzt ihres schnellen und beherzten Eingreifens konnte die Feuerwehr der Stadt Heimbach ein vollständiges Ausbrennen des Raupentraktors nicht mehr verhindern. Nach dem derzeitigen stand der Ermittlungen war das Feuer aufgrund eines technischen Defektes ausgebrochen.

Titelfoto: Polizei Düren