Inferno auf NRW-Pferderennbahn: 450 Quadratmeter großes Gebäude nur noch Asche!

Von Eszter Bottka Krefeld – Ein verheerendes Feuer hat am Wochenende ein Lager an einer Pferderennbahn in Krefeld zerstört. In dem etwa 450 Quadratmeter großen Lager waren Stroh, Maschinen und andere Geräte gelagert. © Alex Forstreuter/dpa In dem etwa 450 Quadratmeter großen Gebäude waren Stroh, Maschinen und andere Geräte gelagert, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Flammen bedrohten unmittelbar angrenzende Gebäude und Stallungen, in denen sich etwa 100 Pferde befanden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, seien die Tiere unverletzt wieder in ihren Ställen untergebracht, da das Feuer nicht auf die angrenzenden Pferdestallungen übergegriffen habe. Polizeimeldungen Kurioser Diebstahl: Rentner transportiert Beute mit Rollator ab Das Feuer war Samstagabend ausgebrochen, die Ursache ist bislang noch unklar. Die Löscharbeiten sind mittlerweile abgeschlossen, jedoch ist die Feuerwehr weiterhin mit einem Fahrzeug vor Ort, um die Lage zu beobachten. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

Titelfoto: Alex Forstreuter/dpa