21.06.2024 16:19 Internationaler Ermittlungserfolg! Polizei schnappt fünf mutmaßliche Geldautomaten-Sprenger

Spezialeinheiten haben in den Niederlanden fünf mutmaßliche Geldautomaten-Sprenger festgenommen. Das hat die Polizei in Düsseldorf am Freitag mitgeteilt.

Düsseldorf - Spezialeinheiten haben in den Niederlanden fünf mutmaßliche Geldautomaten-Sprenger festgenommen. Insgesamt 153 Geldautomaten wurden allein in NRW im Jahr 2023 gesprengt. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Düsseldorf am Freitag mitgeteilt. Die Bande habe demnach aus den Niederlanden heraus Geldautomaten im gesamten Bundesgebiet ins Visier genommen. Schwerpunkt sei allerdings Nordrhein-Westfalen gewesen, so die Ermittler weiter. Der Zugriff sei am Donnerstagabend in Südholland erfolgt. Dem sei eine Kooperation niederländischer und deutscher Strafverfolger vorangegangen. Polizeimeldungen Katze durch Armbrust-Schuss tödlich verletzt? Polizei ermittelt! Die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen war in NRW zuletzt stark gesunken. Dies hängt Ermittlern zufolge damit zusammen, dass die Automaten inzwischen mit Farb- und Klebpatronen ausgestattet werden, die die Geldscheine bei einer Explosion unbrauchbar machen, indem sie sie einfärben und verkleben. Über Einzelheiten zu den Festnahmen wollen die Ermittler am kommenden Montag (24. Juni) in Düsseldorf berichten.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa