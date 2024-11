Intimes Versteck: Frau schmuggelt Drogen in Vagina

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz laufen. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie das Hauptzollamt Erfurt am heutigen Freitag mitteilte, stellte der Zoll knapp zwölf Gramm Crystal bereits am vergangenen Samstag bei der Kontrolle auf der A72 in Höhe des Autobahndreiecks Hochfranken sicher.

Die 39-Jährige aus dem Ilm-Kreis war gemeinsam mit zwei Begleitern auf dem Rückweg aus der Tschechischen Republik. Die drei gaben an, dort nur ein paar Zigaretten gekauft zu haben.

Allerdings fanden die Zöllner in der Kleidung der Frau ein Cliptütchen mit einem Gramm Crystal und auch Utensilien, die auf Körperschmuggel hinwiesen. Außerdem schlug ein vor Ort durchgeführter Drogenwischtest an.

"Bei der anschließenden ärztlichen Untersuchung in einer Klinik stellte sich heraus, dass die 39-Jährige insgesamt 11,5 Gramm Crystal vaginal geschmuggelt hatte", heißt es weiter.