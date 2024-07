Irre! "Blauer" Fahrer rollt auf Bremsscheibe zur Polizei

Delitzsch - Die Bierflasche steckte noch in der Fahrertür. In Nordsachsen hat sich ein "Blau"-Fahrer gewissermaßen selbst der Polizei ausgeliefert.

Auf der Bremsscheibe – so rollte der Polo vor das Polizeirevier. © Polizei Leipzig

Wie die Behörde informierte, war der betrunkene Pole (25) am Mittwochabend mit einem VW Polo in Delitzsch unterwegs. Irgendwann platzte an seinem Wagen der linke Vorderreifen.

War dem Trunkenbold egal! Er fuhr auf der Felge weiter. Als die sich dann auch von dem VW verabschiedete, ging die Fahrt auf der Bremsscheibe weiter.

Auf der Halleschen Straße konnte der geschundene Polo dann nicht mehr und blieb stehen. Genau vor dem örtlichen Polizeirevier!

Die Beamten dort nahmen den Fahrer gebührend in Empfang und ließen ihn gleich pusten - 1,1 Promille.