Jetzt sitzt er hinter Gittern: Schwarzfahrer rastet bei Ticketprüfung aus und verletzt Kontrolleure

Bonn - Weil er beim Schwarzfahren in einem Bus erwischt wurde, ist ein junger Mann in Bonn dermaßen ausgerastet, dass insgesamt fünf Ticketkontrolleure verletzt wurden.

Der 29-Jährige wurde in einem Bonner Bus beim Schwarzfahren erwischt und rastete daraufhin aus. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, hat sich der Vorfall bereits am Mittwochnachmittag gegen 17.40 Uhr an der Haltestelle "Max-Bruch-Straße" im Bonner Stadtteil Endenich abgespielt.

Dort war der Mann ausgestiegen, nachdem er zuvor während der Fahrt bei einer Kontrolle angegeben hatte, keinen gültigen Fahrausweis für das öffentliche Verkehrsmittel zu haben.

An der Haltestelle sollten daher seine Personalien aufgenommen werden. Das passte dem 29-Jährigen allerdings gar nicht - nach einem kurzen, aber vergeblichen Fluchtversuch rastete er aus und es kam zu einem Gerangel mit den Kontrolleuren. Dabei seien die Mitarbeiter der Stadtwerke Bonn verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Erst die hinzugerufenen Polizeibeamten der Innenstadt-Wache konnten die Situation dann beruhigen und den Mann fixieren.