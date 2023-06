Jugend-Randale in Freiburg: Kamen sogar Schlagstöcke zum Einsatz?

Freiburg - Brannten ihnen wegen der Hitze die Sicherungen durch? In Freiburg soll es am Wochenende zwischen zwei Jugendgruppen ordentlich gekracht haben. Die Polizei ermittelt und bittet um Mithilfe.

Als die Polizisten zum Ort des Geschehens eilten, waren die Jugendlichen bereits über alle Berge. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Laut Polizeiangaben soll sich am späten Sonntagnachmittag gegen 17.50 Uhr in der Ferdinand-Weiß-Straße in Freiburg eine Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Jugendgruppen ereignet haben.

Die Gruppengröße soll laut mehrerer Zeugenaussagen jeweils im zweistelligen Bereich gelegen haben.

Die Jugendlichen seien vermummt und mit Baseballschlägern sowie Schlagstöcken bewaffnet die Straße entlanggegangen.

Beim Eintreffen von Polizeistreifen vor Ort suchten die Beamten vergebens nach den mutmaßlichen Randalierern, da diese kurz zuvor in verschiedene Richtungen geflüchtet waren.

Unklar ist zudem, ob es im Zuge des Aufmarschs zu strafrechtlichen Vorkommnissen gekommen war. Dies sei nun Gegenstand der Ermittlungen.

Der Polizeiposten Freiburg-Stühlinger ermittelt und ist auf der Suche nach Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Personengruppen geben können.